VIDEO. No aguantó más: Julio Vaccari renunció a la banca de Independiente de Avellaneda

La caída ante Banfield de este sábado dejó a los chilenos en el ‘Rojo’, sin técnico.

Gonzalo Miranda

Julio Vaccari, entrenador de Independiente | Getty Images

Independiente de Avellaneda se cae a pedazos. Tras un primer semestre rozando en lo brillante, el ‘Rojo’ se vino a pique en las últimas semanas, lo que decantó en la renuncia de su técnico, Julio Vaccari.

El adiestrador de Independiente, según la prensa argentina, presentó su renuncia este sábado tras la dura caída en condición de local ante Banfield, lo que los tiene sin victorias en lo que va de torneo y colistas absolutos del Grupo B.

Sin embargo, la situación estaba al borde la presión insostenible en Copa Sudamericana. La Universidad de Chile los venció por la cuenta mínima en Santiago, lo que generó la molestia absoluta de los hinchas. En la vuelta, la historia es conocida y el ‘Rojo’ fue eliminado por Conmebol.

De esta manera, Pablo Galdames, Felipe Loyola y Luciano Cabral se quedan sin técnico para lo que viene, a la espera de la decisión que tome la mesa directiva que encabeza el polémico Néstor Grindetti.

