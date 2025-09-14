“Ha sido un año difícil, duro, obviamente el plantel de Colo Colo todavía no logra sacudirse de los malos resultados”

;

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, conversó con ADN Deportes tras el triunfo de la U en la final de la Supercopa.

Daniel Ramírez

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, conversó con ADN Deportes tras el triunfo de la U sobre los albos por la final de la Supercopa y lamentó el poco público que llegó al Estadio Santa Laura, debido a las restricciones que puso la ANFP para la venta de entradas.

“Finalmente se jugó la Supercopa. No es el resultado que nosotros esperábamos. Espero que de aquí en más, el fútbol se juegue con la cantidad de gente tiene que ser, a estadio lleno, y que encontremos las fórmulas para que así se pueda hacer”, señaló el dirigente.

“Entendemos que hay hechos de violencia recientes y que no se han podido superar, pero hay otras formas de hacerlo, otros filtros que se pueden aplicar. Ojalá que no tengamos que jugar con un marco de público como el de hoy, que sin duda es triste”, agregó.

Respecto a la opaca temporada que lleva Colo Colo, Valladares comentó: “Ha sido un año difícil, duro, obviamente el plantel todavía no logra sacudirse de los malos resultados. Siempre se quiere ganar una final, pero no se pudo esta vez”.

“El fútbol siempre te da oportunidades. Lo que nos queda ahora es sacudirnos y el objetivo cercano que tiene este plantel es clasificar a una copa internacional. Ojalá logremos ese objetivo para poder cerrar el año de la mejor forma que podamos”, concluyó el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.

