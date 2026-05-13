Los tres grandes al borde de la eliminación: así quedaron los grupos de la Copa de la Liga a una fecha del final

Este miércoles, Colo Colo y Coquimbo Unido se pusieron al día en la Copa de la Liga y, a falta de una fecha para el término de la fase de grupos, todavía queda mucho por definir.

Precisamente en el Grupo A, los albos cedieron el liderato tras la derrota ante los “Piratas”, por lo que ahora el elenco aurinegro tiene la primera opción de avanzar a semifinales enfrentando al colista Deportes Concepción en la última jornada. En tanto, el “Cacique” estará obligado a vencer a Huachipato para seguir con vida.

En el Grupo B, la situación es mucho más favorable para Ñublense, que con solo empatar en la última fecha asegurará su lugar entre los cuatro mejores. Por su parte, Universidad Católica deberá derrotar a Cobresal y esperar una caída de los “Diablos Rojos” ante Universidad de Concepción para tener opciones de clasificar.

En el Grupo C, en cambio, todo ya está resuelto: O’Higgins aseguró anticipadamente su clasificación a semifinales tras el empate entre Palestino y Deportes Limache.

Finalmente, el Grupo D es el más estrecho de todos. Audax Italiano y Unión La Calera comparten el liderato, aunque Universidad de Chile aún mantiene opciones. Los azules deberán vencer a los “itálicos” y esperar una derrota de los “cementeros” ante Deportes La Serena para avanzar a la siguiente ronda.

Así quedaron los grupos de la Copa de la Liga tras la fecha 5

Grupo A

Coquimbo Unido - 11 puntos Colo Colo - 10 puntos Huachipato - 5 puntos Deportes Concepción - 1 punto

Grupo B

Ñublense - 11 puntos Universidad Católica - 8 puntos Universidad de Concepción - 4 puntos Cobresal - 4 puntos

Grupo C

O’Higgins - 11 puntos Deportes Limache - 6 puntos Palestino - 5 puntos Everton - 4 puntos

Grupo D