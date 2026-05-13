En entrevista con Academia de Emprendedores, el director subrogante de Corfo Los Lagos, David Espinoza, aseguró que la región atraviesa un momento clave en materia de emprendimiento e innovación, destacando que el ecosistema local “probablemente debe ser uno de los más potentes a nivel país”.

El representante de Corfo sostuvo, en conversación con Leo Meyer, que “hay regiones que nos han dicho que están mirando la evolución nuestra”, atribuyendo este crecimiento a la diversidad productiva y a la articulación entre actores públicos y privados.

Espinoza explicó que una de las fortalezas del territorio está en la variedad de industrias presentes en la zona. “Tenemos la acuicultura con un desarrollo tecnológico muy alto, pero también la carne y la leche en la zona norte, y un turismo muy fuerte de intereses especiales”, señaló.

Potencial turístico y desarrollo regional

Respecto al turismo, el directivo destacó el crecimiento que ha tenido la Ruta de las Iglesias de Chiloé, indicando que durante una temporada lograron superar “los 230 mil o 240 mil visitantes”. Además, relevó el potencial de otros territorios como la cuenca del lago Llanquihue y la Patagonia Verde.

“Hay un antes y un después con la política pública de los Comités de Desarrollo Productivos Regionales”, aseguró Espinoza, afirmando que el cambio en la región se produjo luego de la implementación de dichos espacios.

Finalmente, desde Corfo Los Lagos adelantaron que durante la primera quincena de mayo se abrirán nuevas convocatorias para programas como Activón, Innova Región y Suma Innovar, además de instrumentos ya disponibles como Focal y el Programa de Difusión Tecnológica (PDT).