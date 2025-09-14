;

“A veces resulta, otras veces no”: el análisis de Fernando Ortiz tras perder la final de la Supercopa con Colo Colo

El entrenador argentino tuvo un amargo debut en la banca del “Cacique”.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Fernando Ortiz, quien este domingo debutó en la banca de Colo Colo, destacó el esfuerzo de sus jugadores tras perder la final de la Supercopa ante Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura.

“Antes que todo, quiero destacar el esfuerzo de mis jugadores. Ante una situación adversa en el resultado y en situaciones que no predominan en el juego, el carácter y el valor de mis jugadores para ir a buscar el empate es valorable”, partió señalando el DT albo.

“Segundo, quiero felicitar al rival. Hay que ser una autocrítica, ellos nos ganaron, hay que aceptarlo y felicitarlos. A nadie le gusta perder, eso está claro. Es un clásico, una final. No estamos contentos, pero cuando se pierde, hay que aceptar la derrota”, agregó el argentino.

Revisa también:

ADN

Sobre las decisiones que tomó durante el partido, Ortiz aseguró: “Como entrenador decido buscar las mejores opciones para que se vea un mejor Colo Colo. A veces resulta, otras veces no resulta, pero siempre con la intención de ir a buscar el resultado y que el equipo sea protagonista”.

También se refirió al anterior Superclásico, donde el “Cacique” se impuso por 1-0 ante la U. “Obviamente que vi ese partido, lo analicé. Todos los partidos son diferentes. Esta vez, por diferentes situaciones de juego, no lo pudimos sacar adelante, pero hay que trabajar, corregir, analizar y seguir insistiendo”, sostuvo.

Por último, el entrenador de Colo Colo evitó poner plazos respecto a la idea de juego que quiere plasmar en la cancha. “No soy de ponerme tiempos, porque si yo digo un tiempo, después dicen que ese tiempo no llegó. Entonces, trabajamos día a día para que se refleje el equipo que yo quiero”, concluyó.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad