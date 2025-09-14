“A veces resulta, otras veces no”: el análisis de Fernando Ortiz tras perder la final de la Supercopa con Colo Colo

Fernando Ortiz, quien este domingo debutó en la banca de Colo Colo, destacó el esfuerzo de sus jugadores tras perder la final de la Supercopa ante Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura.

“Antes que todo, quiero destacar el esfuerzo de mis jugadores. Ante una situación adversa en el resultado y en situaciones que no predominan en el juego, el carácter y el valor de mis jugadores para ir a buscar el empate es valorable”, partió señalando el DT albo.

“Segundo, quiero felicitar al rival. Hay que ser una autocrítica, ellos nos ganaron, hay que aceptarlo y felicitarlos. A nadie le gusta perder, eso está claro. Es un clásico, una final. No estamos contentos, pero cuando se pierde, hay que aceptar la derrota”, agregó el argentino.

Sobre las decisiones que tomó durante el partido, Ortiz aseguró: “Como entrenador decido buscar las mejores opciones para que se vea un mejor Colo Colo. A veces resulta, otras veces no resulta, pero siempre con la intención de ir a buscar el resultado y que el equipo sea protagonista”.

También se refirió al anterior Superclásico, donde el “Cacique” se impuso por 1-0 ante la U. “Obviamente que vi ese partido, lo analicé. Todos los partidos son diferentes. Esta vez, por diferentes situaciones de juego, no lo pudimos sacar adelante, pero hay que trabajar, corregir, analizar y seguir insistiendo”, sostuvo.

Por último, el entrenador de Colo Colo evitó poner plazos respecto a la idea de juego que quiere plasmar en la cancha. “No soy de ponerme tiempos, porque si yo digo un tiempo, después dicen que ese tiempo no llegó. Entonces, trabajamos día a día para que se refleje el equipo que yo quiero”, concluyó.