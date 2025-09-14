;

VIDEO. Triste imagen: el poco público que llegó al Santa Laura para ver la final entre Colo Colo y la U por la Supercopa 2025

El duelo comenzó con muchos espacios vacíos en el estadio, esto debido a las restricciones que puso la ANFP para evitar incidentes con las hinchadas de ambos equipos.

Daniel Ramírez

ADN Deportes

ADN Deportes

Con poco público en las tribunas, Colo Colo y Universidad de Chile saltaron a la cancha este domingo para disputar la final de la Supercopa 2025.

El duelo comenzó con muchos espacios vacíos en el Estadio Santa Laura, esto debido a las restricciones que puso la ANFP para evitar incidentes con las hinchadas de ambos equipos.

Para este choque entre albos y azules, la venta de entradas se habilitó solo para las personas mayores de 55 años, además de los padres, cercanos e hinchas del fútbol formativo.

Por lo mismo, menos de 2.000 hinchas llegaron al estadio para presencial la final de la Supercopa 2025. Revisa a continuación las imágenes que captó ADN Deportes con las pocas personas que asistieron a este partido entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad