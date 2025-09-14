Con poco público en las tribunas, Colo Colo y Universidad de Chile saltaron a la cancha este domingo para disputar la final de la Supercopa 2025.

El duelo comenzó con muchos espacios vacíos en el Estadio Santa Laura, esto debido a las restricciones que puso la ANFP para evitar incidentes con las hinchadas de ambos equipos.

Para este choque entre albos y azules, la venta de entradas se habilitó solo para las personas mayores de 55 años, además de los padres, cercanos e hinchas del fútbol formativo.

Por lo mismo, menos de 2.000 hinchas llegaron al estadio para presencial la final de la Supercopa 2025. Revisa a continuación las imágenes que captó ADN Deportes con las pocas personas que asistieron a este partido entre Colo Colo y Universidad de Chile.