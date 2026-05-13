La arremetida de Bachelet de cara a la elección en la ONU: irá a Rusia mientras se acerca a China y Francia

La expresidenta Michelle Bachelet ha retomado con fuerza su ofensiva internacional para alcanzar la Secretaría General de la ONU.

Tras el retiro del apoyo oficial por parte del gobierno del Presidente José Antonio Kast, la candidatura de la exmandataria ha sido sostenida por el eje Brasil-México, países que lideran las gestiones para que sea recibida por los mandatarios de las potencias mundiales.

Según reveló su excanciller, Heraldo Muñoz, en el podcast “Cómo te lo explico” de La Tercera, Bachelet iniciará entre fines de mayo e inicios de junio una gira estratégica por Europa y Asia.

El punto más relevante será Moscú, donde las propias autoridades rusas han solicitado su presencia. “Esperaríamos que no solo se pueda reunir con el canciller, sino que, como es el caso de una expresidenta, también se pueda reunir con el presidente Putin”, aseguró Muñoz.

El desafío de los “Cinco Grandes”

La relevancia de estos encuentros radica en que Rusia es parte del P5 (miembros permanentes del Consejo de Seguridad), países con poder de veto que pueden bloquear cualquier candidatura. La estrategia de Bachelet apunta a reunirse con los cinco líderes principales:

Rusia: Vladimir Putin (Gestiones en curso).

Vladimir Putin (Gestiones en curso). China: Xi Jinping (Aspiran a un encuentro al más alto nivel en Beijing).

Xi Jinping (Aspiran a un encuentro al más alto nivel en Beijing). Francia: Emmanuel Macron (Gestiones realizadas por Brasil y México).

Emmanuel Macron (Gestiones realizadas por Brasil y México). Reino Unido: Keir Starmer (Buscan cita con el primer ministro).

Keir Starmer (Buscan cita con el primer ministro). Estados Unidos: Donald Trump (El escenario más complejo e incierto hasta la fecha).

Despliegue regional: de Lula a Sheinbaum

Mientras se cierran las fechas en las capitales de las potencias, Bachelet mantiene una intensa agenda en América Latina. Esta semana ya se reunió con Lula da Silva en Brasil y con Yamandú Orsi en Uruguay. Para este jueves se proyecta una nueva cita con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El periplo regional también podría incluir paradas en Colombia y Panamá. Si bien estos países no tienen poder de veto, integrarán el Consejo de Seguridad este año, lo que los convierte en votos necesarios para construir la mayoría requerida antes de que la propuesta llegue a los miembros permanentes.

Muñoz enfatizó que la ventaja de Bachelet es que ya conoce a la mayoría de estos dignatarios por sus dos mandatos previos y su rol en ONU Mujeres y Derechos Humanos.