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¿Un titán, un gigante o un guardián? La enigmática formación rocosa de Coyhaique que se volvió viral

La formación ubicada en la Reserva Nacional Río Simpson fue comparada con una conocida serie de televisión.

Nicolás Lara Córdova

¿Un titán, un gigante o un guardián? La enigmática formación rocosa de Coyhaique que se volvió viral

Este miércoles una formación rocosa ubicada en la Reserva Nacional Río Simpson se volvió viral en redes sociales debido a una comparación con una conocida serie de anime.

El conocido como “Guardián del Río Simpson” es una formación rocosa la cual desde cierta distancia parece mostrar un ser humanoide emergiendo de la montaña.

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Los usuarios de las redes sociales compararon a dicha formación con el Titán Colosal de la serie Attack on Titan.

“No dejen que les dé el sol”; “¿Y si dentro de todas las montañas hay titanes colosales?“; ”Chile país de otakus", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en redes.

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