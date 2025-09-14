;

“Felicidades a Colo Colo...”: el mensaje de Lucas Assadi tras conquistar la Supercopa con la U

El volante fue una de las figuras del triunfo azul en el Santa Laura.

Daniel Ramírez

“Felicidades a Colo Colo...”: el mensaje de Lucas Assadi tras conquistar la Supercopa con la U

“Felicidades a Colo Colo...”: el mensaje de Lucas Assadi tras conquistar la Supercopa con la U / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Universidad de Chile se coronó como campeón de la Supercopa 2025 este domingo tras derrotar 3-0 a Colo Colo en el Santa Laura. Una de las figuras del partido fue Lucas Assadi, quien marcó el tercer gol de los azules.

Luego del encuentro, el volante de la U conversó con TNT Sports y aseguró que “fue un partido complicado. Creo que la expulsión de ellos nos ayudó a fluir un poco más en el juego. Al principio fue trabado, pero de a poco se nos fue dando el juego que nosotros hacemos, que es tocar y tratar de llegar al arco con harta gente. Gracias a Dios se nos dio y pudimos salir campeones”.

“Fue un lindo partido, los dos equipos jugamos muy bien”, agregó el ‘10’ del elenco universitario, además de dejarle un mensaje a los albos: “Felicidades también a Colo Colo, que salió campeón del torneo el año pasado y por eso pudo jugar esta Supercopa”.

Por último, Lucas Assadi remarcó que “siempre es importante sumar trofeos, más si es contra el clásico rival, pero no podemos celebrar mucho, ya que mañana tenemos que entrenar y prepararnos para el partido del jueves en Perú”.

