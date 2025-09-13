Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 13 de septiembre, y quién transmite?

Hoy, sábado 13 de septiembre, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla ocho partidos.

Cuatro de estos encuentros darán continuidad a la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025, otros dos a la jornada 25 de la Primera B y dos más lo mismo con la fecha 20 de la Segunda División Profesional.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 13 de septiembre arrancará a las 12:30 horas, en el Santa Laura, con el clásico de colonias entre Unión Española y Audax Italiano. Diego Flores será el árbitro del encuentro, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Luego, a las 15:00 horas, Palestino recibirá a O’Higgins en el Municipal de La Cisterna, con arbitraje de Piero Maza y transmisión de TNT Sports Premium.

La acción continuará en El Cobre de El Salvador, donde Cobresal jugará ante Huachipato desde las 17:30 horas. Fernando Véjar será el juez del compromiso, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

El cierre de acción vendrá a las 20:00 horas, en el Lucio Fariña de Quillota, donde la UC visitará a Deportes Limache, con arbitraje de Mathias Riquelme y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso comenzará su acción a las 12:30, en el Municipal de San Bernardo, donde Magallanes enfrentará a Deportes Temuco. Héctor Jona será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El otro partido del día se desarrollará a las 15:00 horas, en el Municipal de Molina, lugar en que Curicó Unido recibirá a San Luis, con arbitraje de José Cabero y transmisión de TNT Sports.

Segunda División Profesional

La tercera categoría del balompié nacional comenzará a las 15:00 horas, donde Deportes Rengo enfrentará a Brujas de Salamanca en el Municipal de Rengo. Franco Jiménez impartirá justicia en este juego, que será transmisión de La Liga 2D.

Luego, desde las 18:00 horas, en el Chinquihue, donde Deportes Puerto Montt recibirá a Deportes Melipilla, con arbitraje de Rodrigo Farías y transmisión de La Liga 2D.