Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 13 de septiembre, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla cuatro partidos del Campeonato Nacional 2025, dos de la Primera B y otros dos de la Segunda División Profesional.
Hoy, sábado 13 de septiembre, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla ocho partidos.
Cuatro de estos encuentros darán continuidad a la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025, otros dos a la jornada 25 de la Primera B y dos más lo mismo con la fecha 20 de la Segunda División Profesional.
Campeonato Nacional 2025
La programación del fútbol chileno hoy 13 de septiembre arrancará a las 12:30 horas, en el Santa Laura, con el clásico de colonias entre Unión Española y Audax Italiano. Diego Flores será el árbitro del encuentro, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.
Luego, a las 15:00 horas, Palestino recibirá a O’Higgins en el Municipal de La Cisterna, con arbitraje de Piero Maza y transmisión de TNT Sports Premium.
La acción continuará en El Cobre de El Salvador, donde Cobresal jugará ante Huachipato desde las 17:30 horas. Fernando Véjar será el juez del compromiso, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.
El cierre de acción vendrá a las 20:00 horas, en el Lucio Fariña de Quillota, donde la UC visitará a Deportes Limache, con arbitraje de Mathias Riquelme y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.
Primera B
El ascenso comenzará su acción a las 12:30, en el Municipal de San Bernardo, donde Magallanes enfrentará a Deportes Temuco. Héctor Jona será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.
El otro partido del día se desarrollará a las 15:00 horas, en el Municipal de Molina, lugar en que Curicó Unido recibirá a San Luis, con arbitraje de José Cabero y transmisión de TNT Sports.
Segunda División Profesional
La tercera categoría del balompié nacional comenzará a las 15:00 horas, donde Deportes Rengo enfrentará a Brujas de Salamanca en el Municipal de Rengo. Franco Jiménez impartirá justicia en este juego, que será transmisión de La Liga 2D.
Luego, desde las 18:00 horas, en el Chinquihue, donde Deportes Puerto Montt recibirá a Deportes Melipilla, con arbitraje de Rodrigo Farías y transmisión de La Liga 2D.