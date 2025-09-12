“Dejó destellos de su calidad”: Así evaluó la prensa española a Alexis Sánchez tras su debut con el Sevilla

Alexis Sánchez tuvo un gran debut con la camiseta del Sevilla. Este viernes, el cuadro andaluz igualó 2-2 frente al Elche por la cuarta fecha de La Liga de España y el delantero chileno se lució con una notable asistencia de taco.

El tocopillano comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó a los 61′. No obstante, fue en el 85′ cuando entregó una perfecta habilitación para que Gerard “Peque” Fernández anotara el gol del empate definitivo a poco del final (85′).

Una vez consumada la igualdad, la prensa española no tardó en reaccionar y destacó los primeros minutos del “Niño Maravilla” en el Sánchez Pizjuán. Así lo dejó saber El Desmarque, que calificó al chileno con una positiva nota 6.

“Dejó un precioso detalle en el tanto de Peque y dejó destellos de su calidad. Evidente, aún le falta“, escribió el citado medio, haciendo referencia a la adaptación del futbolista de 36 años al equipo de Matías Almeyda.

Por otro lado, Estadio Deportivo también evaluó a Sánchez con nota 6 y agregó: “Mostró mucho compromiso dando la cara en todo momento. Un taconazo suyo propició el empate a dos”.

Otro de los medios que destacó la actuación del ex Udinese fue el Diario de Sevilla, quien se sumó a las loas por su asistencia y señaló: "Sevilla fue capaz de igualar el choque con un detalle de calidad de Alexis Sánchez y el disparo de Peque".

Lo propio hizo Mundo Deportivo, que subrayó: “Un taconazo de un superclase como Alexis Sánchez dio a Peque la oportunidad de demostrar que la pasada campaña llegó para algo".