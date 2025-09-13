A Independiente le llueve sobre mojado: el nuevo conflicto que sacude al club argentino tras la sanción de Conmebol

Independiente sigue sumando problemas. Tras el duro golpe que le significó el fallo de la Conmebol por los incidentes en el partido ante la U de Chile y su descalificación de la Copa Sudamericana 2025, ahora el cuadro de Avellaneda se vio involucrado en un nuevo conflicto con un club brasileño.

Según la información entregada por el diario Olé, Red Bull Bragantino intimó al cuadro argentino para reclamar un monto correspondiente al pase del defensor Kevin Lomónaco.

El zaguero de 23 años arribó al “Rojo” a mediados de 2024. No obstante, en diciembre del año pasado, la institución de Avellaneda decidió comprar el 75% de su pase en 3.000.000 de dólares, a pagar en tres cuotas de 750 mil dólares.

El problema es que la primera cuota venció el 30 de junio y, si bien Independiente sostiene que pagó la mitad de una de ellas, los brasileños elevaron un reclamo ante la FIFA para exigir el pago de 350.000 dólares faltantes.

“En Independiente aguardan que ingrese una suma de dinero correspondiente a la transferencia de Álvaro Angulo a Pumas de México para destinar ese dinero a cancelar la primera cuota del pase de Lomónaco”, detalló el citado medio.

Mientras tanto, el equipo de los chilenos Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames se prepara para enfrentar a Banfield este sábado desde las 16:45 horas por el Torneo Clausura de Argentina. El partido se jugará en el Libertadores de América, estadio que logró levantar su clausura tras la barbarie ocurrida ante la U.