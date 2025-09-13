Sin Arturo Vidal y con un nombre sorpresa: la última formación que ensayó Colo Colo para la Supercopa ante la U

Colo Colo alista los últimos detalles para enfrentar a Universidad de Chile por la postergada Supercopa 2025, compromiso que marcará el debut de Fernando Ortiz como flamante entrenador del “Cacique”.

Con dos semanas de trabajado junto al plantel albo, el técnico argentino ya comenzó a delinear su formación para medirse ante la U, y prepara importantes sorpresas para el partido que le podría entregar su primer título como DT.

La gran novedad en el once del “Cacique” será la ausencia de Arturo Vidal. Si bien el volante de 38 años asomaba como uno de los titulares, esta mañana no trabajó junto al equipo estelar y todo indica que será relegado a la banca por decisión técnica.

En ese sentido, el elenco popular saldrá a la cancha con un inesperado nombre. Se trata del joven extremo Leandro Hernández, quien ha sumado solo 13 minutos en la actual temporada y se perfila como uno de los agentes ofensivos en la oncena de Ortiz.

Así las cosas, la probable formación de Colo Colo para enfrentar a la U será con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Leandro Hernández en el mediocampo; dejando en solitario en el ataque a Javier Correa.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. U de Chile?

La definición entre el “Cacique” y la U por la Supercopa se disputará este domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

El partido se disputará este domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.