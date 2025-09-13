Fue liberado de La Roja por lesión y ahora su club confirma lo peor: “Entre tres y cuatro semanas de baja”

Darío Osorio fue una de las principales bajas que tuvo la selección chilena en el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026. El atacante sufrió una lesión muscular y debió ser liberado de la convocatoria de Nicolás Córdova, perdiéndose así los partidos ante Brasil y Uruguay.

En su regreso a Dinamarca, Midtjylland emitió un comunicado donde dio a conocer la gravedad de la lesión del futbolista nacional y reveló el tiempo en que estará fuera de las canchas.

“Darío Osorio ha regresado de la concentración de la selección nacional con una lesión y se espera que esté de baja entre tres y cuatro semanas. ¡Que te mejores pronto, Darío!“, escribió cuadro danés a través de sus redes sociales.

De esta manera, el formado en la U de Chile se perderá entre cinco a siete partidos con el Midtjylland, que tiene por delante tres competencias: la Superliga de Dinamarca, la Copa de Dinamarca y la Europa League.

La baja del oriundo de Hijuelas supone un gran problema para el conjunto europeo, puesto que el chileno es la gran figura del equipo. En la actual temporada, Osorio ha jugado un total de 12 partidos, sumando 5 goles y 4 cuatro asistencias entre la Superliga y la fase previa de la Europa League.