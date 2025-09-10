;

Vuelco total: Independiente logra revertir duro castigo tras los incidentes ante la U en Avellaneda

El club argentino recibió una buena noticia después de su descalificación de la Copa Sudamericana.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Luego del duro golpe que significó el fallo de la Conmebol y su descalificación de la Copa Sudamericana 2025, Independiente logró levantar una las sanciones que había recibido por los hechos de violencia ocurridos durante el partido ante Universidad de Chile el pasado 20 de agosto en Avellaneda.

A tres semanas de los graves incidentes, la Justicia argentina decidió dejar sin efecto la medida cautelar que llevó a la clausura del Estadio Libertadores de América, dictada horas después de la tragedia, por lo que el recinto volverá a abrir sus puertas para los hinchas del “Rojo”.

La medida se produjo tras la presentación, por parte del club trasandino, de un “Plan Operativo de Seguridad”, elaborado en conjunto con la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) y la policía de la provincia de Buenos Aires, además de la participación de representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

De esta manera, la decisión judicial le permitirá a Independiente volver a jugar con público en su estadio durante este sábado, cuando reciba a Banfield a las 16:45 horas local por la octava fecha del Torneo Clausura. Por ahora, se desconoce si la tribuna visitante, donde los hinchas de la U fueron agredidos, se habilitará.

En el dictamen, además, la Fiscalía aclaró que la seguridad en los eventos futuros estará a cargo de personal privado, aunque se prevé que la policía bonaerense intervenga ante situaciones de mayor gravedad. Esto último, a diferencia de la ausencia policial que marcó la trágica noche del 20 de agosto en Avellaneda.

