Presidente Boric reacciona a histórica condena contra Jair Bolsonaro: “Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre”
El Mandatario valoró el veredicto del Supremo Tribunal Federal de Brasil y destacó la solidez institucional frente al intento de golpe.
El Presidente Gabriel Boric se refirió este jueves a la histórica condena dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil contra Jair Bolsonaro.
El expresidente fue sentenciado a 27 años de cárcel por su rol en el intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
A través de su cuenta de X, el Mandatario chileno subrayó la importancia del fallo y la resiliencia de las instituciones brasileñas.
“Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre”, escribió.
El veredicto contra Bolsonaro fue aprobado por cuatro votos a uno en la Primera Sala del STF y también alcanzó a otros siete acusados, entre ellos exautoridades políticas y militares de alto rango.