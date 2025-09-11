Presidente Boric reacciona a histórica condena contra Jair Bolsonaro: “Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre”

El Presidente Gabriel Boric se refirió este jueves a la histórica condena dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil contra Jair Bolsonaro.

El expresidente fue sentenciado a 27 años de cárcel por su rol en el intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de su cuenta de X, el Mandatario chileno subrayó la importancia del fallo y la resiliencia de las instituciones brasileñas.

“Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre”, escribió.

Mis respetos a la democracia Brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida.



Democracia siempre. https://t.co/EfZnr3QpIn — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 11, 2025

El veredicto contra Bolsonaro fue aprobado por cuatro votos a uno en la Primera Sala del STF y también alcanzó a otros siete acusados, entre ellos exautoridades políticas y militares de alto rango.