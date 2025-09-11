Jair Bolsonaro es condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en Brasil

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves a 27 años y 3 meses de cárcel por intentar subvertir el orden democrático tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión fue adoptada por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), que horas después de alcanzar mayoría de votos fijó el monto de la pena.

Según detalló Globo.com, la sentencia se desglosa en 24 años y 9 meses de prisión —para delitos que exigen cumplimiento en régimen cerrado— y 2 años y 9 meses de detención, aplicables en régimen semiabierto o abierto. Al superar el total los ocho años, Bolsonaro deberá iniciar el cumplimiento de la pena en un penal de régimen cerrado.

Antes de fijar la condena, la Sala había declarado culpable a Bolsonaro por cinco delitos imputados por la Procuraduría General de la República (PGR), todos vinculados a los actos golpistas que, entre fines de 2022 e inicios de 2023, buscaron impedir la investidura de Lula y “derrocar la democracia”. El veredicto se alcanzó por 4 votos a 1.

El voto de la jueza Cármen Lúcia aseguró la mayoría, en línea con lo ya expresado por Alexandre de Moraes y Flávio Dino. El ministro Luiz Fux fue el único disidente y se pronunció por la absolución del exmandatario. Con ello, Bolsonaro se convierte en el primer expresidente de Brasil condenado por atacar el orden democrático.

La decisión no solo alcanza al exjefe de Estado

La Primera Sala también condenó a otros siete acusados juzgados junto a Bolsonaro, entre ellos figuras políticas y militares de alto rango: Alexandre Ramagem (exdirector de la ABIN), Almir Garnier (excomandante de la Armada), Anderson Torres (exministro de Justicia), Augusto Heleno (exjefe del GSI), Mauro Cid (exayudante presidencial y delator del plan), Paulo Sérgio Nogueira (exministro de Defensa) y Walter Souza Braga Netto (exministro de la Casa Civil).