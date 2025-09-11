Presidente Boric en conmemoración por los 52 años del Golpe de Estado: “La democracia no podemos darla jamás por sentada”

El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves en el Palacio de La Moneda la ceremonia de conmemoración por los 52 años del Golpe de Estado en Chile. En su discurso advirtió sobre los riesgos que enfrenta la institucionalidad democrática tanto en el país como en el mundo.

“Hoy vemos cómo peligrosamente se pone en entredicho el reconocimiento y respeto universal de la dignidad de todos los seres humanos por el solo hecho de serlo”, señaló el Mandatario.

Agregó que “somos testigos de cómo se falta el respeto sin ningún tipo de consideración a los que piensan distinto”.

El Presidente Boric remarcó que “la democracia no podemos darla jamás por sentada, se construye día a día, se perfecciona y se profundiza”, y defendió la vía institucional.

“Nunca es demasiado tarde”

“Los verdaderos demócratas siempre –como Salvador Allende– buscan y seguirán buscando los caminos institucionales y pacíficos. Nunca es demasiado tarde, siempre va a haber una puerta para resolver las diferencias que tengamos”, manifestó el Mandatario.

El jefe de Estado también cuestionó a sectores de la derecha que intentaron frenar recursos para sitios de memoria. “El año pasado un sector político (…) llamó públicamente a rechazar los recursos destinados a los sitios de memoria. Y aunque no lo consiguieron, debo decirles que estuvieron cerca”, recordó.

En esa línea, anunció que el Gobierno ingresará al Congreso un proyecto de ley para garantizar su financiamiento permanente. “La mantención de los sitios de memoria no puede estar cada año en jaque al arbitrio de algunos que pretenden negar la historia de Chile”, enfatizó.