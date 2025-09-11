;

Presidente Boric en conmemoración por los 52 años del Golpe de Estado: “La democracia no podemos darla jamás por sentada”

El Mandatario defendió el respeto a los derechos humanos y llamó a rechazar el negacionismo.

Martín Neut

Presidente Gabriel Boric

Presidente Gabriel Boric / CBA

El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves en el Palacio de La Moneda la ceremonia de conmemoración por los 52 años del Golpe de Estado en Chile. En su discurso advirtió sobre los riesgos que enfrenta la institucionalidad democrática tanto en el país como en el mundo.

“Hoy vemos cómo peligrosamente se pone en entredicho el reconocimiento y respeto universal de la dignidad de todos los seres humanos por el solo hecho de serlo”, señaló el Mandatario.

Revisa también:

ADN

Agregó que “somos testigos de cómo se falta el respeto sin ningún tipo de consideración a los que piensan distinto”.

El Presidente Boric remarcó que “la democracia no podemos darla jamás por sentada, se construye día a día, se perfecciona y se profundiza”, y defendió la vía institucional.

“Nunca es demasiado tarde”

“Los verdaderos demócratas siempre –como Salvador Allende– buscan y seguirán buscando los caminos institucionales y pacíficos. Nunca es demasiado tarde, siempre va a haber una puerta para resolver las diferencias que tengamos”, manifestó el Mandatario.

El jefe de Estado también cuestionó a sectores de la derecha que intentaron frenar recursos para sitios de memoria. “El año pasado un sector político (…) llamó públicamente a rechazar los recursos destinados a los sitios de memoria. Y aunque no lo consiguieron, debo decirles que estuvieron cerca”, recordó.

En esa línea, anunció que el Gobierno ingresará al Congreso un proyecto de ley para garantizar su financiamiento permanente. “La mantención de los sitios de memoria no puede estar cada año en jaque al arbitrio de algunos que pretenden negar la historia de Chile”, enfatizó.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad