“Medidas ilegales y arbitrarias”: Restaurante Las Pipas de Einstein interpone recurso contra la ANFP por la Supercopa

El restaurante Las Pipas de Einstein, ubicado en Independencia, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la ANFP, la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros.

La acción se da tras las medidas adoptadas en torno al partido de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, que se disputará el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Según el recurso, las autoridades dispusieron cierres de calles, restricciones de acceso, fuerte despliegue policial y prohibición de venta de alcohol en locales con patente vigente, lo que afecta el funcionamiento del restaurante en uno de sus fines de semana más importantes, justo antes de Fiestas Patrias.

Millonarias pérdidas

Los abogados del establecimiento califican estas medidas como “ilegales y arbitrarias”, señalando que impiden la actividad económica lícita, restringen la circulación de clientes y generan un trato desigual frente al comercio ambulante que opera en el sector sin supervisión.

El recurso solicita además una Orden de No Innovar, con el fin de suspender de inmediato las restricciones, garantizar el acceso de clientes y proveedores, y asegurar el derecho del local a vender bebidas alcohólicas.

Según los cálculos del restaurante, las pérdidas proyectadas podrían superar los 8 millones de pesos en un solo día, además del daño reputacional y patrimonial que implicaría.