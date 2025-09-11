Un hallazgo macabro en Hualpén, región del Biobío, permitió a Carabineros desarticular una red de prestamistas ilegales que operaba en varias regiones del país.

El cadáver mutilado de un ciudadano colombiano, encontrado en el maletero de un auto en Caleta Chome, abrió una investigación que culminó con la detención de 15 personas vinculadas a delitos de usura, extorsión y lavado de activos.

La indagatoria, liderada por la Sección Regional OS-9 del Biobío y la Fiscalía de Análisis Criminal, reveló que la víctima y los imputados integraban una organización que otorgaba créditos informales mediante una aplicación de pagos.

Red de prestamistas ilegales en cinco regiones Ampliar

Los deudores eran obligados a pagar intereses desproporcionados bajo amenazas y hostigamientos. El método era llamado cómo “gota a gota”.

Enviaban el dinero a Colombia

Los antecedentes permitieron identificar una estructura jerárquica de líderes, supervisores y recolectores, además de rastrear transferencias ilícitas que superaron los $307 millones enviados a Colombia entre 2024 y 2025.

Red de prestamistas ilegales en cinco regiones Ampliar

En el operativo nacional, realizado en el Biobío, Valparaíso, O’Higgins, Los Ríos y Los Lagos, se incautaron más de $25 millones en efectivo, 32 celulares, vehículos, motocicletas y material publicitario de los préstamos.

Los detenidos serán formalizados este viernes en el Juzgado de Garantía de Concepción.