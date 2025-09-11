Nuevo caído: otra selección sudamericana se queda sin DT tras el término de las Eliminatorias

Tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, varias selecciones del continente que quedaron fuera de la cita planetaria comenzaron un proceso de reestructuración con miras a la Copa del Mundo de 2030.

Algunas de ellas son Chile y Venezuela, que ayer miércoles comunicó el despido del entrenador argentino Fernando “Bocha” Batista, luego de la goleada por 6-3 que sufrió ante Colombia en Maturín y la dejó afuera del repechaje mundialista.

Sin embargo, otra selección se quedó sin DT en las últimas horas. Se trata de Perú, que hizo oficial la salida de Óscar Ibáñez como director técnico de la “Bicolor”, pese a que el propio DT había asegurado que se quedaría hasta los amistosos de noviembre.

A través de un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol informó que “a la opinión pública la culminación del contrato del profesor Óscar Ibáñez como director técnico de la selección peruana absoluta”.

“Nuestra institución expresa su más sincero agradecimiento al profesor Ibáñez y a su comando técnico por la responsabilidad y compromiso asumidos en la conducción de la selección absoluta, durante las últimas seis fechas del proceso de Eliminatorias Sudamericanas hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026″, agregó la entidad.

La FPF también detalló que “la elección del nuevo comando técnico de la selección absoluta será el resultado de una evaluación exhaustiva, en la que se priorizará un perfil alineado con la visión estratégica de la FPF”.

Entre los nombres que asoman en la Federación están el de Ricardo Gareca, Luis Zubeldía, Fabián Bustos y Néstor Gorosito, entre otros. Mientras tanto, Carlos Silvestri asumirá como técnico interino de Perú para los amistosos de septiembre y octubre por la fecha FIFA, donde el combinado incaico jugará contra Chile.