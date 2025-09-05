;

VIDEO. Selección sudamericana confirma amistoso contra Chile para la fecha FIFA de Octubre: se jugaría fuera de Santiago

Jean Ferrari, director de la Federación Peruana de Fútbol, informó del partido tras que Perú cayera ante Uruguay por Eliminatorias.

Tras el fracaso en las presentes Eliminatorias y sumar la tercera Copa del Mundo consecutiva sin participación de La Roja, Nicolás Córdova ha comenzado, de momento, un nuevo proceso con miras al Mundial 2030.

Bajo ese contexto, será necesario disputar partidos que permitan a la nueva generación de futbolistas ganar confianza en su rol como seleccionados. Y este jueves recién pasado, se conoció un nuevo amistoso para la fecha FIFA de octubre.

Fue el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, quien entregó la noticia en la zona mixta del Estadio Centenario de Uruguay, tras la derrota de Perú por 3-0 frente a los charrúas.

Hay partidos determinados; para octubre ya estamos cerrando con Chile, en Concepción”, declaró el dirigente, confirmando una información que, por ahora, no ha sido anunciada oficialmente por la ANFP.

Con este nuevo duelo ante la bicolor, la selección chilena suma otro Clásico del Pacífico, considerando que en noviembre también está programado un enfrentamiento contra Perú, en esa ocasión a disputarse en Rusia.

