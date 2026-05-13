Reunión entre Matías Toledo y Franco Parisi desata rumores políticos: alcalde salió a aclarar su futuro

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, salió a bajar las especulaciones sobre un eventual ingreso al Partido de la Gente (PDG), luego de reunirse con el fundador de la colectividad, Franco Parisi, en una cita que generó amplio revuelo político.

El encuentro ocurrió casi en paralelo a la reunión del Presidente José Antonio Kast con alcaldes de oposición en La Moneda, instancia a la que el jefe comunal no fue convocado.

Desde el PDG, el acercamiento levantó alertas de un posible paso para sumar al jefe comunal a sus filas, especialmente considerando el peso electoral del partido en el distrito 12.

Sin embargo, tras la reunión, Toledo aclaró que no está buscando militar en ninguna colectividad. “La verdad es que, por ahora, nosotros no estamos explorando nuestra posición de militar”, sostuvo.

Aun así, el alcalde valoró el rol de los partidos y de quienes participan en ellos. “Yo valoro mucho a la gente que milita, porque creo que la política se hace en colectividad”, afirmó, agregando que las organizaciones políticas siguen siendo “el espacio que existe para organizarse”.

Toledo también aprovechó de cuestionar la lógica de separar a los jefes comunales según su cercanía política con el gobierno. “Ese slogan de alcaldes oficialistas y alcaldes de oposición le hace mal a Chile”, advirtió.

“Hoy día somos alcaldes de las comunas que representamos. Las políticas que se discuten impactan tanto a alcaldes de derecha como de izquierda, centro o independientes”, agregó.

Por su parte, Parisi elogió la gestión del alcalde y comprometió el respaldo de la bancada del PDG a Puente Alto.