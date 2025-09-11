;

La dura respuesta del DT de Bolivia al deseo de Marcelo Moreno Martins de jugar el repechaje al Mundial 2026

El técnico Óscar Villegas reaccionó a las declaraciones del histórico delantero de la selección altiplánica, quien reconoció su intención de volver del retiro para disputar la repesca mundialista.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Bolivia hizo historia el pasado martes tras vencer por 1-0 a Brasil en El Alto y quedarse con el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, lo que le permitirá jugar el repechaje en busca de un boleto al Mundial 2026.

En medio de la emoción de todo el fútbol boliviano, Marcelo Moreno Martins, leyenda de la selección altiplánica, sorprendió al manifestar su deseo de volver del retiro para disputar la repesca mundialista en marzo del próximo año.

Sin embargo, el técnico del equipo, Óscar Villegas, salió al paso de las declaraciones del otrora delantero de 38 años y echó por tierra la posibilidad. “No es en serio lo del regreso de Marcelo Moreno Martins. Fue un grandísimo jugador, pero hace un año que no juega y primero debería conseguir club”, declaró el DT en diálogo con DSports.

“Lo escuché hablar de que quería dirigir, no sé si de esa manera. La verdad es que desconozco si es como jugador, porque no es un jugador activo, ni siquiera puedo pensar dónde lo puedo ver”, agregó.

Finalmente, Villegas remarcó:“Deseos yo también tengo, me gustaría jugar a mí también de verdad. No sé, tendría que verlo jugar para dar una opinión y esto no va en desmedro de la gran carrera que ha hecho”.

Cabe recordar que Marcelo Moreno Martins se retiró de la selección boliviana en 2023 y no juega fútbol de manera profesional desde 2024. Su último club fue el Cruzeiro de Brasil.

