Remezón en Venezuela: la drástica medida que tomó la “Vinotinto” tras quedar fuera del Mundial 2026

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó este miércoles que despidió al entrenador argentino Fernando “Bocha” Batista, luego de la goleada por 6-3 sufrida ante Colombia en Maturín en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, que dejó a la “Vinotinto” afuera del repechaje para el Mundial 2026.

A través de un comunicado en redes sociales, la FVF anunció que “tras concluir el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la selección nacional absoluta, junto con todo su cuerpo técnico”.

“La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”, agregó la entidad.

Además, destacaron que “bajo la conducción de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución”.

“La FVF reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol venezolano y desde ahora trabaja en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista", cerró el comunicado.

Batista, que asumió el cargo en marzo del 2023, ya había dado señales de su posible salida tras la insólita conferencia que protagonizó después de perder con Colombia. Luego del partido, el DT se presentó ante los medios, pero no respondió preguntas y ofreció disculpas un discurso que duró un minuto y medio, para luego retirarse rápidamente.