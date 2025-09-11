La peculiar exigencia de dos futbolistas de Australia que jugarán el Mundial Sub 20 en Chile: “Debimos comprarla en lugares específicos”

En la antesala del Mundial Sub 20 de Chile, la selección de Australia inaugurará la Casa del Futbolista, un hotel cowork recién construido en las instalaciones del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup).

Luis Marín, tesorero del Sifup, entregó detalles de este nuevo establecimiento que tendrá como primer huésped a la delegación australiana. “El recinto quedó espectacular, con habitaciones para 24 personas ubicadas en el segundo piso, mientras que en la primera planta hay un espacio para 20 puestos de trabajo con un mesón de reuniones, sala de estar y cocina americana”, comentó en diálogo con Las Últimas Noticias.

Además, el exportero reveló que desde el combinado oceánico realizaron una peculiar exigencia en torno a la comida. “En el plantel de Australia hay dos jugadores que solo comen proteínas, ya se vacuno o pollo, que deben estar certificadas como halal, así que hubo que buscar ese tipo de carne”, señaló.

“Yo no sabía lo que significaba halal y tuve que aprender. Que sea halal implica que los animales tuvieron un adecuado sacrificio. Debimos comprarla en lugares específicos, donde le ponen un sello que garantiza que el animal tuvo una alimentación diferente y en su muerte hubo oraciones”, agregó Marín.

En la misma línea, aseguró que no habrá problema con la alimentación de los jugadores que solo consumen carne de tipo halal. “Está todo listo, hablamos con el chef, que es español, y es el mismo de la selección adulta. Se coordinaron sus cuatro comidas con una nutricionista”, concluyó.

Australia disputará el Mundial Sub 20 de Chile siendo parte del Grupo D, donde enfrentará a Argentina, Italia y Cuba.