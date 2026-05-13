Corte de luz en Santiago este jueves 14 de mayo: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por las interrupciones del servicio en la capital.
Nuevos cortes de luz programados afectarán este jueves 14 de mayo a distintos sectores de la región Metropolitana. La información fue entregada por Enel, que detalló interrupciones del suministro eléctrico en 10 comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red.
Según indicó la compañía mediante su sitio web, estas suspensiones serán acotadas por sector y no necesariamente comprometerán a toda la comuna.
Revisa también:
En ese contexto, la empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que recomendó revisar con anticipación si una dirección específica está dentro del polígono afectado.
Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este jueves 14 de mayo
- Quilicura: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Conchalí: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
- Independencia: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.
- Peñalolén: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
- Maipú: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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