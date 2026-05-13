“Mi amor, por favor, confía en mí“: Emilia Dides revela complejo momento durante el parto de su hija

Emilia Dides y Sammis Reyes han tenido una relación que se extiende oficialmente desde febrero de 2025, cuando lo comunicaron durante la realización del Festival de Viña del Mar.

Pocos meses después la modelo anuncio que esperaban a su primera hija, quien nació a inicios de 2026 y fue compartido en una recordada postal en las redes sociales.

Sin embargo, la ex Miss Universo contó que el parto de su bebé no estuvo exento de complicaciones, ya que dio a luz semanas antes de lo estimado.

“Mía tenía que nacer el 22 de febrero, esas eran sus 40 semanas, pero se adelantó a las 34 semanas porque quería nacer, estaba incómoda adentro de la guatita, asumo yo”, contó en el podcast ‘Hasta que el Podcast nos separe’ de Cecilia Bolocco y Cristián Sánchez.

Dides también explicó que los médicos le administraron corticoides y terminó en reposo absoluto. Además, sintió que “algo andaba mal” con su hija.

“La Mía empieza: ‘mamá, quiero salir’. No me lo decía con palabras, pero me pegaba patadas, me dolía la pelvis, todo. Ya no podía caminar del dolor”, afirmó.

La decisión de Emilia Dides que salvó la vida de su bebé

La modelo contó que recibió recomendaciones de no adelantar el nacimiento de Mía, pero mantuvo una conversación con su pareja Sammis Reyes donde tomó una importante decisión.

“Miro a Sammis, Sammis me mira y le digo: ‘tiene que nacer hoy día’. Y él me dice ‘pero Emi…’, y yo le dije ‘Mi amor, por favor, confía en mí, algo me dice que tiene que nacer hoy’“, relató Dides.

Tras el nacimiento de su hija, los médicos confirmaron que efectivamente Mía corrió un riesgo. Al momento de dar a luz, la bebé “venía ahorcada doble con el cordón umbilical”.