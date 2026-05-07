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Furgón de Carabineros vuelca durante operativo por robo en San Fernando: hay cuatro detenidos

Carabineros recuperó especies avaluadas en más de $12 millones tras un robo con intimidación. El operativo terminó en la Ruta 5 Sur.

Juan Castillo

Rescatado en X: @TribunaC

Rescatado en X: @TribunaC

Un amplio operativo de Carabineros en la Región de O’Higgins terminó con cuatro detenidos por un robo con intimidación ocurrido durante la mañana en la comuna de San Fernando.

Según los antecedentes policiales, los sujetos habrían intimidado con un arma de fuego a las víctimas y luego escaparon en un vehículo.

El procedimiento permitió recuperar la totalidad de las especies sustraídas, avaluadas en más de $12 millones.

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Seguimiento policial terminó en la Ruta 5 Sur

La alerta fue recibida pasadas las 11:00 horas, cuando se informó sobre el automóvil en el que huían los cuatro involucrados. Tras activarse el encargo del móvil, se coordinó un despliegue regional para ubicar a los sospechosos.

Durante el operativo, personal policial detectó el vehículo en la jurisdicción de la Prefectura Cachapoal. Desde ese momento se inició un seguimiento controlado por distintas rutas del sector, con el objetivo de interceptar a los ocupantes.

Finalmente, a la altura del kilómetro 69.700 de la Ruta 5 Sur, en el bypass con dirección norte, Carabineros logró detener el automóvil y aprehender a sus cuatro ocupantes.

En el procedimiento, además, se recuperaron todas las especies robadas. De acuerdo con la información entregada, el avalúo total supera los 12 millones de pesos, por lo que los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.

Durante las diligencias, un furgón institucional de Carabineros volcó mientras participaba en el seguimiento. Los funcionarios fueron trasladados a un centro asistencial para constatar lesiones y recibir atención médica.

Producto del operativo y las pericias en el lugar, el tránsito de sur a norte se mantuvo momentáneamente suspendido en el kilómetro 69 de la Ruta 5 Sur. La policía continúa investigando la dinámica del robo y la eventual participación de los detenidos en otros hechos.

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