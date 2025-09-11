Ofrecen chocolate Trencito, pero en realidad son drogas: Nestlé se querella por vendedores en marketplace de Facebook

La compañía Nestlé presentó una querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago luego de identificar una situación sospechosa que la involucraba directamente.

La multinacional suiza denunció que la clásica marca de chocolate Trencito, junto a sus etiquetas y todos los elementos que la distinguen, está siendo usada en Facebook para comercializar medicamentos y sustancias ilícitas.

Según la acción judicial, detallada por Pulso, las personas detrás del negocio operan como TRENCITO 2.0. Se trataría de un nombre señuelo para lograr atraer personas y ofrecer drogas.

“Chocolate 2.0”, “Pastillas” y “Clonas” son algunos de los términos que aparecen en las publicaciones en la red social. Los anuncios se reparten en distintos puntos de Chile y al llamar al número de contacto en realidad se podría acceder a clonazepam en distintas concentraciones.

La acción fue presentada el pasado 5 de septiembre y declarada admisible el martes de esta semana por la magistrada Andrea Díaz-Muñoz.

Se busca perseguir a quienes resulten responsables, ya que constituiría una infracción a Ley de Propiedad Industrial y, a la vez, un atentado contra la salud pública.

“A nuestro entender, los hechos previamente descritos configuran los delitos propios de la Ley 20.000 al constituir el clonazepam o droga que, consumida sin prescripción médica, produce efectos tóxicos o dañinos a la salud”, dice la acción penal.

“Lamentamos profundamente esta situación que afecta a una de nuestras marcas más queridas y preferidas por todos los chilenos”, explicó Nestlé en una declaración.

“No toleraremos este abuso de nuestra marca y estamos tomando medidas legales necesarias para erradicarlo”, agregaron desde la marca que tiene más de 80 años en Chile.

Nestlé pidió al tribunal que se ordene al Departamento de Drogas de Carabineros (OS7) realizar una investigación al respecto para esclarecer todo.