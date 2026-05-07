Recorte fiscal en Educación será de 1,1%: mayores rebajas apuntan a CAE y gratuidad

El ajuste presupuestario en Educación terminó siendo menor al 3% inicialmente previsto y quedó en torno al 1,1%, según los antecedentes del decreto de modificación presupuestaria correspondiente a marzo de 2026 al que tuvo acceso Radio ADN.

Sin embargo, el documento muestra rebajas relevantes en áreas sensibles, especialmente en educación superior, gratuidad y créditos estudiantiles.

El decreto del Ministerio de Hacienda modifica el presupuesto vigente del sector público, donde los mayores ajustes se concentran en pocos ítems de alto impacto, entre ellos el aporte fiscal libre al Ministerio de Educación, el servicio de la deuda asociado a educación superior y el financiamiento institucional para la gratuidad.

Las mayores rebajas detectadas en Educación

El documento establece una reducción de $80.473 millones en el Aporte Fiscal Libre al Ministerio de Educación, afectando a distintos servicios, como la Dirección de Educación Pública, Junji, Junaeb, subsecretarías y Servicios Locales de Educación Pública. En el decreto se lee: “MODIFÍCASE el presupuesto vigente del Sector Público en los siguientes términos”.

Otro punto relevante corresponde al Servicio de la Deuda Pública, con una reducción de $65.000 millones asociada a amortización de deuda interna en educación superior. Este ítem apunta al financiamiento del sistema y aparece entre los mayores movimientos presupuestarios del decreto.

En paralelo, el ajuste al Financiamiento Institucional para la Gratuidad en Educación Superior suma $50.049 millones. De ese monto, $19.184 millones corresponden a universidades, $26.864 millones a institutos profesionales y centros de formación técnica, y $4.000 millones a becas de educación superior.

También se identifica un ajuste de $52.224 millones en recuperación de préstamos vinculados a créditos de educación superior. Aunque no corresponde necesariamente a un gasto directo, reduce los flujos netos disponibles dentro del sistema.

Finalmente, el decreto incluye rebajas menores en programas, bienes y servicios de consumo, equipamiento, informática y apoyo técnico-pedagógico. Aunque individualmente son montos más acotados, acumulados pueden incidir en la operación cotidiana de distintos servicios educacionales.