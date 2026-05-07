“Me gusta cómo jugamos, todos quisiéramos ganar 8-0 todos los partidos, pero el fútbol y la vida son así”

Álvaro Madrid, volante de Colo Colo, habló en la previa del duelo de este sábado ante Deportes Concepción por la quinta fecha de la Copa de la Liga 2026 y abordó los cuestionamientos al estilo de juego de Fernando Ortiz, que sigue sin convencer a varios hinchas del “Cacique”.

Consultado sobre la propuesta futbolística del equipo albo, el excapitán de Everton fue claro en conferencia de prensa y señaló: “A mí me gusta cómo jugamos. A uno como jugador, cuerpo técnico y los hinchas, nos gustaría ganar 8-0 todos los partidos y sin sufrir, pero el fútbol y la vida son así”.

“Los rivales también nos estudian, se preparan y se hace difícil, pero estamos punteros en los dos campeonatos y me gusta cómo jugamos”, remarcó.

El mediocampista de 31 años también se refirió a su futuro en el Estadio Monumental, donde termina su préstamo a fin de año. “No me preocupa, lo vengo diciendo desde que empecé a jugar, esto es partido a partido. Me tocó hace algunas semanas hacer goles, estar bien. Me he sentido bastante comodo, me recibieron bastante bien, pero esto cambia semana tras semana”, reconoció.

“Me lo quiero ir ganando con el trabajo, creo que lo vengo haciendo bien, entonces no es una presión que me estoy metiendo de decir ‘ojalá que me compren o querdarme’. Esto se va demostrando partido a partido, porque el fútbol cambia mucho”, insistió Madrid.

Además, el volante de Colo Colo tuvo palabra sobre Deportes Concepción y valoró la creación de la Copa de la Liga, donde apuntan a ser campeones: “Es un rival que conocemos, que hemos tenido la posibilidad de jugar, pero claramente todos los partidos son diferentes, más nosotros como local”.

“Está bueno que hayan creado esta Copa y con un cupo a la Libertadores. Todos sabemos que el año pasado no se pudo concretar una clasificación a copas internacionales y se le da la importancia que requiere. Lo que juegue este club lo puede ganar y aparte, es la primera en la historia, así que me parece muy buena la iniciativa”, concluyó.