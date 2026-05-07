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Muere conocida influencer a los 26 años: la mataron a disparos frente a sus cuatro hijos

Pâmela Guimarães, creadora de contenido de Brasil, fue asesinada en Sertanópolis.

Javier Méndez

Muere conocida influencer a los 26 años: la mataron a disparos frente a sus cuatro hijos

La influencer brasileña Pâmela Guimarães murió a los 26 años tras ser baleada en Sertanópolis, en el estado de Paraná, en un crimen que ocurrió frente a sus cuatro hijos.

Según reportes coincidentes de medios brasileños e internacionales, el ataque ocurrió la noche del 1 de mayo y el sospechoso escapó tras los disparos.

De acuerdo con la reconstrucción, un hombre llegó en auto hasta la vivienda, la llamó y, cuando ella se acercó o intentó volver hacia su casa, abrió fuego.

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La joven fue trasladada a un hospital, pero murió poco después. Los reportes locales coinciden en que el hecho ocurrió en presencia de sus hijos, incluido un bebé de cerca de siete meses.

En redes sociales, Pâmela Guimarães reunía más de 10 mil seguidores en Instagram, plataforma donde compartía contenido de moda, belleza, estilo de vida y escenas junto a sus pequeños.

Su última publicación, realizada días antes del crimen, generó una ola de mensajes de despedida y conmoción entre amigos y seguidores.

Por ahora, la investigación sigue abierta y la policía mantiene la búsqueda del autor del ataque.

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