Cristian Garin supera el debut en Roma y enfrentará a un posible rival en Copa Davis / Team Chile

Continúa el positivo arranque de los tenistas chilenos en el Masters 1000 de Roma, ya con dos chilenos instalados en segunda ronda.

Tras el gran estreno de Alejandro Tabilo en el Foro Itálico ayer miércoles, hoy jueves fue el turno de Cristian Garin, que venía de superar la qualy.

Su rival fue el argentino Juan Manuel Cerúndolo, 72 del planeta, con quien tuvo un parejo duelo, al punto que, tras intercambiar breaks en los dos últimos games, se fueron al tie break, donde “Gago” se impuso 7-2 en el primer set.

Garin concretó un quiebre en el cuarto juego que le daba calma en el segundo parcial, pero Cerúndolo volvió por sus fueros y recuperó el rompimiento en el séptimo juego.

Eso sí, el chileno no se desesperó y cuando todo lo llevaba a otro tie break, le rompió el saque a su rival en el duodécimo juego para el 7/5 con que se llevó la victoria en 2 horas y 14 minutos.

71% of Earth is covered by water - Cristian Garin covered the rest in this point 🥵@Garin_Cris #IBI26 pic.twitter.com/t3WSuJ5c8R — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2026

Así las cosas, el actual 104 del mundo sigue en la racha por defender los puntos que obtuvo el año pasado tras ganar el Challenger de Oerias y el sábado tendrá la chance de seguir en competencia.

Para entonces, deberá enfrentar al español Alejandro Davidovich Fokina, 23 del mundo, con quien está en desventaja 2-1 en el historial entre ambos.

El hispano podría ser rival de Garin y Chile en septiembre por Copa Davis, aunque todo dependerá de si hace las pases con el capitán David Ferrer, pues ha estado al margen de las últimas convocatorias por privilegiar torneos ATP.