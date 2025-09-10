“Jamás le recomendaría a mi hijo entrar al mundo del fútbol; si no tuviese pasión, me habría dado asco hace tiempo”

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y la selección de Francia, se sinceró en una reciente entrevista en su país y lanzó una potente reflexión, asegurando que el mundo del fútbol lo tiene “asqueado”.

En diálogo con el periódico francés L’Équipe, el atacante de 26 años señaló que “soy negativo sobre lo que es el mundo del fútbol, pero no sobre lo que es la vida. La vida es magnífica. El fútbol es lo que es".

“Me gusta decir que la gente que va al estadio tiene la suerte de solo venir a ver un espectáculo y no saber lo que pasa entre bastidores”, agregó.

Luego, lanzó: “Honestamente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco desde hace mucho tiempo”.

“Soy consciente de todo, pero trato de vivir mi carrera a fondo, con pasión. Es imposible hacerlo todo bien. Lo importante es saber cuándo haces bien o no haces bien. Esa es la mayor fuerza de un campeón, su lucidez. Es lo que te permite no perder la cabeza, no estar en un mundo desligado de la realidad”, agregó.

En esa misma línea, Mbappé profundizó que “cuanto más dinero tienes, más problemas tienes. Hay gente que no ve que tu vida está cambiando. Quieren conservar la imagen de cuando eras niño, cuando estabas con ellos... Pero ya no eres el mismo. Tienes responsabilidades, compromisos, un trabajo y cuentas que rendir”.

El futbolista francés también abordó temas de su vida privada y reconoció que “jamás le recomendaría a mi hijo que entrara en el mundo del fútbol. Cada uno construye su vida de forma diferente. Yo lo hice pensando que el fútbol era mi vida y que quería aprovechar al máximo mi carrera. Quizás me equivoque... Quizás tenga razón. Solo el futuro me lo dirá, o Dios a su debido tiempo”.