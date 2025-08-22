;

Independiente recibe su primer gran castigo por los incidentes ante la U en Avellaneda

El Ministro de Seguridad argentino anunció la clausura del Estadio Libertadores de América mientras se investigan los graves hechos de violencia ocurridos en el lugar.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, comunicó este viernes que el Estadio Libertadores de América será clausurado producto de los violentos incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

“El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hepáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias”, explicó la autoridad en diálogo con Radio 10 de Argentina. Y agregó: “Independiente no va a jugar el domingo en su estadio“.

Revisa también:

ADN

En ese sentido, la autoridad detalló que: “Ayer hubo un trabajo muy importante de identificación. Hay unas 20 causas judiciales. Hay gente que tiene que rendir cuentas, porque hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo”.

De esta manera, Independiente no podrá recibir el próximo domingo en su estadio a Platense, por la sexta fecha del Torneo de Clausura de la Liga Argentina. Aunque el partido sí se llevará a cabo, no será en Avellaneda.

Según informaron varios medios trasandinos, el club todavía no ha sido notificado por los organismos de seguridad bonaerenses sobre la clausura del Libertadores de América, aunque se espera que esto ocurra durante en las próximas horas.

Así, la dirigencia del “Rojo” encabezada por Néstor Grindetti, que ayer viajó a la sede de la Conmebol en Paraguay para “defender los intereses del club”, deberá buscar rápidamente un nuevo recinto para albergar el duelo ante el “Calamar”.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad