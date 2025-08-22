Independiente recibe su primer gran castigo por los incidentes ante la U en Avellaneda

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, comunicó este viernes que el Estadio Libertadores de América será clausurado producto de los violentos incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

“El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hepáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias”, explicó la autoridad en diálogo con Radio 10 de Argentina. Y agregó: “Independiente no va a jugar el domingo en su estadio“.

En ese sentido, la autoridad detalló que: “Ayer hubo un trabajo muy importante de identificación. Hay unas 20 causas judiciales. Hay gente que tiene que rendir cuentas, porque hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo”.

De esta manera, Independiente no podrá recibir el próximo domingo en su estadio a Platense, por la sexta fecha del Torneo de Clausura de la Liga Argentina. Aunque el partido sí se llevará a cabo, no será en Avellaneda.

Según informaron varios medios trasandinos, el club todavía no ha sido notificado por los organismos de seguridad bonaerenses sobre la clausura del Libertadores de América, aunque se espera que esto ocurra durante en las próximas horas.

Así, la dirigencia del “Rojo” encabezada por Néstor Grindetti, que ayer viajó a la sede de la Conmebol en Paraguay para “defender los intereses del club”, deberá buscar rápidamente un nuevo recinto para albergar el duelo ante el “Calamar”.