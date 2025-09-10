;

Seguridad y migración marcan el debate: de levantar el secreto bancario a cerrar fronteras y criminalizar el ingreso ilegal

Los ocho candidatos presidenciales se vieron las caras por primera vez en un debate televisado.

Mario Vergara

En su primer cruce televisivo, los ocho candidatos a La Moneda delinearon recetas disímiles para enfrentar el crimen organizado, el control fronterizo y la inmigración. Hubo énfasis en más persecución financiera, mayores recursos a las instituciones, expulsiones y regularización, además de propuestas de despliegue militar y “barrios seguros”.

Jeannette Jara (PC) planteó una seguridad integral —sistema carcelario, protección policial, nuevas tecnologías y prevención barrial— y puso el foco en levantar el secreto bancario para perseguir lavado de activos: “vinieron a Chile a buscar plata”. Sobre fronteras, pidió empadronar a extranjeros y fortalecer el control, reconociendo que “hay gente que vino a delinquir y gente que vino a trabajar”.

José Antonio Kast (Republicano) remarcó más presupuesto para el Poder Judicial, la Contraloría y la Fiscalía y reiteró su propuesta de cerrar fronteras —incluida la “zanja”— para frenar la inmigración irregular, a la que atribuyó un fuerte aumento en los últimos años.

Harold Mayne-Nicholls (ind.) propuso regularizar e identificar a los migrantes y pedir la salida de quienes no se sometan a ese proceso, reconociendo los límites que imponen tratados y compromisos internacionales.

Evelyn Matthei (UDI) prometió expulsar a 10 mil personas ya con orden vigente, instalar 140 mil cámaras para ubicar inubicables, trasladar a 3 mil reclusos extranjeros a cumplir condena en sus países y cerrar la frontera.

Franco Parisi (PDG) pidió potenciar la Policía Marítima, aumentar presupuestos de Carabineros y PDI y sacar militares a la calle.

Marco Enríquez-Ominami (ind.) planteó más dotación policial y recuperar 400 barrios hoy tomados por el narcotráfico.

Johannes Kaiser (PNL) sostuvo que se “perdió el control” en varias zonas y propuso que la inmigración ilegal pase a ser delito, cárceles especiales para extranjeros delincuentes y expulsión posterior; dijo que la “zanja” requeriría medidas adicionales.

Eduardo Artés (UPA) llamó a que las policías trabajen con la organización popular y criticó el enfoque “cuartelario”. En migración, afirmó que la llegada de extranjeros benefició a sectores empresariales al presionar salarios y planteó desincentivar nuevas llegadas informando las carencias internas (vivienda, salud).

