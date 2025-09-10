Jara interpela a Kast comenzando el debate presidencial: “Ponte los pantalones y sé directo, ¿los trolls son tuyos o no?”

La carrera presidencial 2025 vive esta noche su primer cara a cara televisado. Desde las 21:30 horas, ocho aspirantes a La Moneda participan del debate transmitido por Chilevisión.

En el set se encuentran Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

El espacio es moderado por Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala, en un formato que fomenta la interpelación directa entre los candidatos. La discusión aborda temas como economía, seguridad, salud y pensiones.

Jara versus Kast

El primer choque se produjo entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, luego de que la candidata cuestionara el supuesto uso de ejércitos digitales vinculados al republicano.

“Reconoce que tus aliados usan ejércitos de troll y de bots. Eso es lo que está al centro de este debate”, lanzó Jara, acusando a Kast de eludir el tema.

“La ciudadanía necesita saber si los troll son tuyos o no. Realmente tienes que tener los pantalones bien puestos y ser más directo”, agregó, subrayando que los ataques en línea han tenido como blanco principal a las candidatas mujeres.

Agencia Uno Ampliar

Kast evitó responder directamente y optó por aludir al hermano de Jara: “Estamos aquí en televisión y tu hermano trabaja en televisión. Eso no es mentira, es verdad. ¿Cambió su biografía? Sí, porque decía que era periodista investigativo y después la cambió”.

Ante ello, Jara lo volvió a interpelar: “¿Y qué tiene que ver eso con que si tú usas los bots y los troll? ¿Por qué no contestas la pregunta?”.