Debate presidencial: Parisi abre con dardos al “sistema” y Kaiser le responde, “eres parte de la política”

El primer bloque del debate en CHV partió con críticas de Parisi al pasado y la ingobernabilidad; Kaiser lo emplazó por su trayectoria y participación partidaria.

Mario Vergara

El primer bloque del debate presidencial televisado por Chilevisión —con José Antonio Kast, Jeannette Jara, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés— abrió con presentaciones de tres minutos por candidato.

En ese marco, Franco Parisi lanzó una crítica transversal al mundo político y al pasado reciente del país.

Franco Parisi:Ustedes nos llevaron a esto. Ustedes han llevado a la ingobernabilidad. Ustedes nos llevan siempre al 73, ayer abrazaban a Pinochet, cuando les convenía y después le clavaban la espalda, y también al señor Allende”.

Yo les regalo el pasado, de verdad. Denos el futuro, denos el futuro porque el futuro con el PSG, París y Presidencia va a ser perfecto para desarrollar la meritocracia”, cerró.

Minutos después, Johannes Kaiser le replicó directamente, cuestionando que Parisi se presente como ajeno a la política:

Johannes Kaiser:Con respeto, como dicen por ahí, pero tú ya, esta es tu tercera elección. Tú no eres un ajeno al mundo político, tienes un partido político. Eres parte del sistema político. Lo siento. Es así”.


