Así reaccionan las redes sociales al primer debate presidencial televisado

Esta noche, ocho candidatos a La Moneda se encuentran por primera vez en un debate televisivo transmitido por Chilevisión: José Antonio Kast (Partido Republicano), Jeannette Jara (Partido Comunista), Evelyn Matthei (UDI), Franco Parisi (Partido de la Gente), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

El formato contempla tres segmentos. En el primero, los moderadores formularán preguntas y cada postulante tendrá tres minutos para responder. En el segundo bloque, habrá interpelaciones directas: Kast preguntará a Jeannette Jara y Eduardo Artés; Evelyn Matthei hará lo propio con Kast y Marco Enríquez-Ominami; y Jara interpelará a Artés y a Harold Mayne-Nicholls. (La producción no detalló públicamente el contenido del tercer segmento).

Esta es la primera foto conjunta de la carrera presidencial en pantalla abierta, con cruces esperados entre oficialismo y oposición, y con independientes buscando instalar sus temas y diferenciarse en tiempos acotados.

Parte importante de los resultado del debate se ven reflejados en tiempo real en las redes sociales. Por esto, gracias a la plataforma de SIMBIU podemos monitorear la reacción frente al desempeño de los ocho candidatos.

