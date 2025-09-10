Kast apunta contra gestión de Jara por cifras de desempleo en el debate presidencial: “Hay que reconocer que cuando algo no funciona”

En este momento se lleva a cabo el primer debate televisado de la campaña presidencial 2025, transmitido en vivo por Chilevisión.

Participan ocho aspirantes a La Moneda: Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

El espacio, conducido por Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala, está estructurado para fomentar la interacción y la confrontación directa entre los candidatos. Los temas abordados incluyen economía, seguridad, pensiones y salud.

Cifras en desempleo

Durante el debate presidencial, José Antonio Kast apuntó directamente a la gestión de Jeannette Jara como ministra del Trabajo, al abordar la situación laboral en el país y las altas cifras de desempleo.

El candidato sostuvo que “las cifras de desempleo son las mayores en los últimos 15 años sin considerar el periodo de pandemia” y que la informalidad laboral “duplica en su porcentaje en Chile las cifras que tanto citan de la OCDE”.

Además, destacó que “el mayor desempleo está en mujeres” y remató su crítica señalando que “hay que reconocer que cuando algo no funciona, y claramente su gestión como ministra del Trabajo no funcionó, Jeannette”.