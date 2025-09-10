;

Kast apunta contra gestión de Jara por cifras de desempleo en el debate presidencial: “Hay que reconocer que cuando algo no funciona”

El republicano señala que la cifra alcanzó niveles históricos. “Su gestión como ministra del Trabajo no funcionó, Jeannette”, dice.

Martín Neut

Debate presidencial - José Antonio Kast

Debate presidencial - José Antonio Kast / Hans Scott/AgenciaUno

En este momento se lleva a cabo el primer debate televisado de la campaña presidencial 2025, transmitido en vivo por Chilevisión.

Participan ocho aspirantes a La Moneda: Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

El espacio, conducido por Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala, está estructurado para fomentar la interacción y la confrontación directa entre los candidatos. Los temas abordados incluyen economía, seguridad, pensiones y salud.

Cifras en desempleo

Durante el debate presidencial, José Antonio Kast apuntó directamente a la gestión de Jeannette Jara como ministra del Trabajo, al abordar la situación laboral en el país y las altas cifras de desempleo.

El candidato sostuvo que “las cifras de desempleo son las mayores en los últimos 15 años sin considerar el periodo de pandemia” y que la informalidad laboral “duplica en su porcentaje en Chile las cifras que tanto citan de la OCDE”.

Además, destacó que “el mayor desempleo está en mujeres” y remató su crítica señalando que “hay que reconocer que cuando algo no funciona, y claramente su gestión como ministra del Trabajo no funcionó, Jeannette”.

