Charlie Kirk, líder juvenil conservador y cofundador de Turning Point USA, murió tras recibir un disparo en el cuello durante un debate realizado el miércoles en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

Videos del hecho muestran a Kirk sentado bajo una carpa mientras sangraba profusamente del lado izquierdo del cuello.

Mario Andrés Vergara Escobar Ampliar

Posteriormente, surgieron nuevas imágenes que muestran a un individuo corriendo y agachándose sobre el techo de un edificio cercano, pocos segundos después del disparo.

Las autoridades indicaron que el disparo se realizó desde aproximadamente 200 metros de distancia, aunque aún no se confirma que la persona en los videos sea el autor del ataque, quien continúa prófugo.

🚨 BREAKING: Multiple videos have surfaced showing what appears to be an individual running and ducking on the roof of a University building moments after Charlie Kirk was shot



Officials said Charlie was shot from around 200 yards.



The shooter is still at large, and it’s… pic.twitter.com/c7dvGg2v6b — Nick Sortor (@nicksortor) September 10, 2025

Su trayectoria mediática generó reacciones inmediatas desde la política. Donald Trump publicó en su red social: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido (..) Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros”.

La universidad mantiene medidas de seguridad reforzadas mientras la policía continúa con la investigación, revisando los videos y buscando al responsable del ataque.