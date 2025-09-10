;

VIDEOS. Revelan imágenes del presunto autor del disparo que mató a Charlie Kirk en Utah

Charlie Kirk, líder conservador y rostro mediático, murió tras recibir un disparo en el cuello durante un debate en la Universidad del Valle.

Martín Neut

Homicidio Charlie Kirk en Utah

Homicidio Charlie Kirk en Utah / Captura de pantalla

Charlie Kirk, líder juvenil conservador y cofundador de Turning Point USA, murió tras recibir un disparo en el cuello durante un debate realizado el miércoles en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

Videos del hecho muestran a Kirk sentado bajo una carpa mientras sangraba profusamente del lado izquierdo del cuello.

Posteriormente, surgieron nuevas imágenes que muestran a un individuo corriendo y agachándose sobre el techo de un edificio cercano, pocos segundos después del disparo.

Las autoridades indicaron que el disparo se realizó desde aproximadamente 200 metros de distancia, aunque aún no se confirma que la persona en los videos sea el autor del ataque, quien continúa prófugo.

Su trayectoria mediática generó reacciones inmediatas desde la política. Donald Trump publicó en su red social: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido (..) Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros”.

La universidad mantiene medidas de seguridad reforzadas mientras la policía continúa con la investigación, revisando los videos y buscando al responsable del ataque.

