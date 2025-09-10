Influencer conservador y partidario de Trump recibe disparo mientras participaba de un foro universitario

Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, permanece en estado crítico tras recibir un disparo en el cuello durante un debate realizado el miércoles en el campus de la Universidad del Valle de Utah (UVU). Videos del acto muestran al expositor sentado bajo una carpa cuando se oye un tiro; segundos después, Kirk alza la mano derecha mientras sangra profusamente del lado izquierdo del cuello. La universidad informó que se trató de un único disparo y que hay un detenido.

Aubrey Laitsch, encargada de comunicaciones de Turning Point USA, confirmó que Kirk fue alcanzado por la bala y pidió oraciones por su recuperación. El evento —organizado por la propia TPUSA— había generado polémica en el campus: una petición para cancelarlo reunió cerca de 1.000 firmas, aunque la UVU defendió su realización invocando la Primera Enmienda y su compromiso con la libertad de expresión y el “diálogo constructivo”.

Desde el mundo político, el presidente Donald Trump y figuras de ambos partidos condenaron el ataque y enviaron mensajes de apoyo. “¡Todos debemos orar por Charlie Kirk…! ¡DIOS LO BENDIGA!”, publicó Trump en Truth Social.

El excongresista Jason Chaffetz, presente en el lugar, relató que escuchó “un disparo cercano” y vio a Kirk retroceder. También cuestionó la baja presencia policial en el acto: “Utah es uno de los lugares más seguros… simplemente no tenemos este tipo de cosas”, dijo a Fox News.

El hecho ocurre en un clima de tensión por el aumento de la violencia política en EE.UU., con episodios recientes que han ido desde ataques a autoridades locales hasta el tiroteo contra Trump en un mitin el año pasado. La Oficina del Sheriff del Condado de Pierce indicó que el sospechoso permanece bajo custodia mientras se investigan los motivos y el arma utilizada.

¿Quién es Charlie Kirk y qué es Turning Point USA?

Fundada en 2012 en los suburbios de Chicago por Charlie Kirk (entonces de 18 años) y William Montgomery, Turning Point USA se dedica a promover en campus universitarios una agenda de bajo impuestos y gobierno limitado. Tras apoyar con fuerza a Donald Trump en 2016, la organización se convirtió en una plataforma clave de las guerras culturales conservadoras, con conferencias y giras en todo el país.

La investigación sigue en curso. Las autoridades no han divulgado identidad del sospechoso ni posibles cargos, y la UVU mantiene coordinación con la policía local mientras revisa sus protocolos de seguridad para futuros eventos.