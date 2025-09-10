Ya no es Elon Musk: este es el nuevo hombre más rico del mundo / Mario Andrés Vergara Escobar

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, se convirtió en el hombre más rico del planeta luego de que las acciones de su compañía se dispararan 36,1% este miércoles en Wall Street, hasta US$328 por papel, un máximo histórico. El salto bursátil —impulsado por expectativas de crecimiento en su negocio de computación en la nube para inteligencia artificial (IA)— elevó su patrimonio en US$101.000 millones, situándolo en US$393.000 millones, por encima de los US$385.000 millones de Elon Musk, de acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index.

La gasolina del salto: la nube para IA

Oracle comunicó que su cartera de contratos (backlog) vinculados al negocio cloud “rozaría los US$500.000 millones” en los próximos años, apalancada en acuerdos con Meta, OpenAI y xAI (esta última, fundada por el propio Musk). Con el rally, la capitalización de mercado de la firma podría superar los US$800.000 millones, consolidando a la histórica empresa de bases de datos entre los gigantes tecnológicos que lideran la ola de la IA.

Según Bloomberg, si la subida se consolida al cierre, sería el mayor incremento de riqueza personal registrado en un solo día para un individuo en el índice.

El cambio en la cima

Musk había retomado el trono en 2021, superando entonces a Jeff Bezos y Bernard Arnault, y llevaba 300 días consecutivos en el primer lugar. Pero el retroceso de Tesla —que acumula una caída cercana al 14% en lo que va del año— contrasta con el momentum de Oracle y explica parte del cambio de guardia.

En semanas recientes, Ellison ya había adelantado a Mark Zuckerberg para instalarse como número dos. El empuje de la IA también ha catapultado a Jensen Huang (Nvidia) a los primeros puestos del ranking, con una fortuna que llegó a bordear los US$150.000 millones, superando a pesos pesados como Warren Buffett, Michael Dell y Bill Gates.

El mercado mira ahora la capacidad de ejecución de Oracle para entregar infraestructura y servicios cloud a gran escala —centros de datos, aprovisionamiento de GPU y alianzas— en un entorno donde la demanda por cómputo para IA generativa sigue tensionando a toda la cadena tecnológica. Si el backlog se traduce en ingresos y flujo de caja en los plazos esperados, la compañía reforzará la narrativa de que hay “más de un ganador” en la carrera por la IA, más allá de los fabricantes de chips.

Para Musk, el retroceso no altera su influencia en sectores clave (vehículos eléctricos, espacio, redes sociales e IA), pero subraya cuánto depende su patrimonio de Tesla. Con Oracle en máximos y Nvidia aún dominando el hardware de IA, el mapa de los ultrarricos vuelve a reordenarse al ritmo de la inteligencia artificial.