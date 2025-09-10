Quién era Charlie Kirk, el activista asesinado en EE. UU. que construyó un “ejército joven” para el trumpismo / OLIVIER TOURON

Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, falleció tras recibir un disparo en el cuello durante un debate realizado el miércoles en el campus de la Universidad del Valle de Utah (UVU).

Charlie Kirk emergió durante la primera campaña presidencial de Donald Trump como referente del naciente movimiento conservador juvenil. Desde 2012, TPUSA afirma haberse convertido en “la organización de activismo juvenil conservador más grande y de más rápido crecimiento en EE.UU.”.

Un promotor del conservadurismo en campus y medios

Kirk fue un rostro habitual en Fox News y otras cadenas de cable, donde opinó sobre los archivos de Epstein, la gestión del Gobierno de Trump y libertad de expresión. Además, dirigía Turning Point Action (filial 501(c)(4) de TPUSA) y conducía el pódcast The Charlie Kirk Show. Como autor, publicó “The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future”.

Su rol organizando y movilizando estudiantes le granjeó un lugar privilegiado junto a Trump y su entorno. El expresidente lo reconoció públicamente: “Gané a los jóvenes por 37%… TikTok ayudó, pero Charlie Kirk también ayudó”. En la víspera de su investidura, Trump lo elogió por su “ejército de jóvenes”, subrayando el viraje generacional hacia posiciones conservadoras.

Giras y estrategia de confrontación argumental

La presentación en Utah fue la primera parada de “The American Comeback Tour”, con la dinámica “Prove Me Wrong Table”: debates cara a cara con estudiantes para disputar ideas en campus universitarios—la trinchera donde Kirk construyó su marca política.

Kirk cultivó lazos estrechos con Trump y su familia desde el primer mandato. Más recientemente estuvo en la Oficina Oval (mayo) durante la ceremonia de juramentación de la jueza Jeanine Pirro, reflejo de su acceso a los círculos de mayor influencia del trumpismo.

Legado

Con una estrategia que combinó activismo estudiantil, presencia mediática y estructura nacional, Kirk dejó instalado un modelo de movilización conservadora juvenil que el Partido Republicano abrazó para competir por nuevas generaciones de votantes. Su muerte deja un vacío en el ala organizativa del movimiento MAGA y en la disputa ideológica de los campus de EE.UU.