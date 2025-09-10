Chilena hallada muerta en Nueva York: pareja de fallecida niega toda responsabilidad y asegura estar “tranquilo conmigo mismo”
La familia de Lorena Soto busca repatriar el cuerpo mientras se espera la autopsia, que podría tardar hasta 90 días.
Lorena Soto, chilena de 43 años oriunda de El Tabo, fue encontrada muerta el 3 de septiembre en su departamento en el Bronx, Nueva York, donde vivía junto a su pareja, Jorge Luis Ramírez, desde hace más de un año.
La mujer estaba en tratamiento médico por problemas de columna y tenía programada una cirugía para el 9 de septiembre.
Revisa también:
Pablo, hermano de Lorena, relató al matinal Mucho Gusto que la familia confiaba plenamente en su cuñado: “Lorena se veía bien, todo normal. Pero de repente dejó de escribirle, pensamos que eran problemas de señal (…) Yo pongo las manos al fuego por Jorge Luis”.
La madre de la víctima, Clotilde Lobos, reconoció los conflictos en la relación, pero defendió a su yerno: “Tenían problemas. Era muy celoso, ella lo amaba, pero la presionaba mucho. Ella me decía que la relación ya no daba para más (…) yo no dudo que él le hiciera daño a mi hija”.
“No tuve nada que ver, es el amor de mi vida”
Jorge Luis Ramírez, de nacionalidad dominicana, aseguró que no tuvo responsabilidad alguna: “No tuve nada que ver, es el amor de mi vida (…) Estoy tranquilo conmigo mismo, yo no tengo que ver con nada, estoy en paz”.
Detalló cómo ocurrió el hallazgo: “Ese día ambos salimos a hacer trámites por separado. Al volver, la puerta de la pieza estaba cerrada y tuve que forzarla. Ahí vi a Lorena tirada en el suelo, ya fallecida. Sus manos y boca estaban cambiando de color”.
También señaló que la relación estaba cercana a terminar y que Lorena tenía planeado regresar a Chile. La autopsia podría tardar entre 60 y 90 días, mientras la familia gestiona apoyo económico para repatriar a Lorena a Chile.