Noé Aravena, el chileno que hará historia en el Mundial de Voleibol / RAUL ARBOLEDA

El voleibol chileno vive por estos días su expectativa al máximo pensando en la disputa del Mundial por parte del plantel adulto.

El elenco nacional llegó ya a Filipinas, donde disputará una cita planetaria luego de 43 años.

Para ello, los “Guerreros Rojos” se han preparado con giras por Europa y su participación en la Copa Panamericana, donde fueron quintos.

El equipo liderado por Daniel Nejamkin quedó sorteado en el grupo E junto a Eslovenia, Alemania y Bulgaria. Su debut será este sábado 13 de septiembre, desde las 10:00 horas de Chile, ante Eslovenia.

Al momento de repasar los nombres propios de la selección chilena, destaca la presencia de históricos como Dusan Bonacic o Vicente Parraguirre.

Sin embargo, también hay que reparar en el caso de Noé Aravena, que en el anterior ciclo olímpico peleó por clasificar a los Juegos Olímpicos en el voley playa y que ahora es parte del plantel nacional de voleibol piso.

Con apenas 23 años, hará historia al ser el primer chileno en disputar un Mundial de Voleibol Playa y otro de Voleibol Piso.

"Si bien tenía mucha experiencia en el voleibol playa, en el indoor al principio todo fue nuevo, pero con el ritmo y los aprendizajes de la arena siento que puedo crecer mucho más rápido. La recepción del grupo ha sido espectacular y eso me tiene muy contento. Estoy feliz de medirme ante los mejores del planeta. Todo sueño de un deportista es competir contra ellos, y esta es una oportunidad única”, dijo en diálogo con la Federación de Voleibol de Chile.