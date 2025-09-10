Noé Aravena, el chileno que hará historia en el Mundial de Voleibol
Quien tuviera una promisoria carrera en el voley playa está entre los citados para disputar la cita planetaria en Filipinas.
El voleibol chileno vive por estos días su expectativa al máximo pensando en la disputa del Mundial por parte del plantel adulto.
El elenco nacional llegó ya a Filipinas, donde disputará una cita planetaria luego de 43 años.
Para ello, los “Guerreros Rojos” se han preparado con giras por Europa y su participación en la Copa Panamericana, donde fueron quintos.
El equipo liderado por Daniel Nejamkin quedó sorteado en el grupo E junto a Eslovenia, Alemania y Bulgaria. Su debut será este sábado 13 de septiembre, desde las 10:00 horas de Chile, ante Eslovenia.
Al momento de repasar los nombres propios de la selección chilena, destaca la presencia de históricos como Dusan Bonacic o Vicente Parraguirre.
Sin embargo, también hay que reparar en el caso de Noé Aravena, que en el anterior ciclo olímpico peleó por clasificar a los Juegos Olímpicos en el voley playa y que ahora es parte del plantel nacional de voleibol piso.
Con apenas 23 años, hará historia al ser el primer chileno en disputar un Mundial de Voleibol Playa y otro de Voleibol Piso.
"Si bien tenía mucha experiencia en el voleibol playa, en el indoor al principio todo fue nuevo, pero con el ritmo y los aprendizajes de la arena siento que puedo crecer mucho más rápido. La recepción del grupo ha sido espectacular y eso me tiene muy contento. Estoy feliz de medirme ante los mejores del planeta. Todo sueño de un deportista es competir contra ellos, y esta es una oportunidad única”, dijo en diálogo con la Federación de Voleibol de Chile.