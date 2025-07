El voleibol de Chile vive un 2025 más que movido, considerando que este año las selecciones de sus diversas categorías competirán en cuatro citas planetarias.

La Sub 19 femenina fue top 20, la sub 21 competirá en Indonesia en agosto, los primos Grimalt disputarán el Mundial de voleibol playa en Australia y la selección masculina competirá tras 48 años en la cita planetaria.

El precedente en Copa América no fue positivo, pues tanto damas como varones fueron cuartos, lo que fue defendido en ADN TOP por el presidente de la Federación de Voleibol de Chile, Jorge Pino.

“Se ve como que no anduvieron bien por no ganarle a Perú, pero esta vez se prepararon un poco más. Es el problema de jugar siempre con los mismos cinco equipos. Podrían ir los 10. Salir cuarto de 10 se ve bien, cuarto de 5 ya no, pero preferimos estar con los grandes. Los otros prefieren no gastar. En el masculino podríamos haber estado mejor, pero teníamos dos lesionados, incluyendo a nuestro capitán, Dusan Bonacic”, recalcó, confiado en lo que puedan hacer los “Guerreros Rojos” en el Mundial de Filipinas.

“Es una linda oportunidad para un equipo todavía joven, le queda para cuatro años más. Espero puedan ratificar todo lo bueno que se ha hecho en los últimos 12 años”, remarcó, ratificando que tendrán amistosos preparatorios con Argentina el 11, 12 y 13 de agosto en Copiapó, Viña del Mar y en el CEO de Ñuñoa.

“Creemos en los procesos. Los jugadores quieren ir a ganar. Nosotros creemos que si ganamos un partido, nos sentiremos bastante conformes. Jugar de igual a igual es nuestra meta. Tenemos equipo para competir, no para ir a participar”, dijo Jorge Pino, apuntando también a cómo se las ingenian para recibir el dinero estatal para financiar los viajes a las citas planetarias.

“Es el año más exitoso en resultados para clasificar a las esferas mundiales. Es un kilo de dinero que hay que tener. Ir a Filipinas cuesta entre 2 y 3 millones por persona el pasaje. Es una porrada de dinero. Una autoridad me dijo “te vas a tener que cansar de clasificar”, no crece el dinero para el deporte. Tenemos que aprovechar esto y dejar bien puesta la competencia", recalcó el mandamás de Fevochi.

Al cierre, adelantó en ADN TOP que a finales de octubre esperan inaugurar “La Casa del Voleibol”, gimnasio con capacidad para 1.700 personas en Cerrillos, a un costado de la malograda cancha de softbol para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde terminaron robándole gran parte del pasto que la cubría.