Confech anuncia concentración en el Mineduc por recortes en Educación

La Confech anunció una concentración frente al Ministerio de Educación para el próximo lunes 11 de mayo, en rechazo a los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno en el área educativa.

La convocatoria estudiantil busca instalar una señal pública frente al ajuste de recursos, luego de que se conocieran rebajas en distintas partidas del sector.

Desde la organización advirtieron que el impacto no se limita a una discusión contable, sino que podría afectar directamente a estudiantes, instituciones y comunidades educativas.

Confech entregará carta en el Mineduc contra recortes en Educación

A través de su llamado, la Confech afirmó: “Este 11 de mayo nos volvemos a encontrar en las calles”, frase con la que convocó a estudiantes y organizaciones a participar en la jornada de movilización.

Según detalló la organización, la actividad consistirá en una concentración en el Mineduc, donde se hará entrega de una carta dirigida a las autoridades. El objetivo será manifestar formalmente su rechazo a los ajustes aplicados en Educación.

“La jornada será una concentración en el Ministerio de Educación, donde haremos entrega de una carta para manifestar nuestro rechazo a los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno”, señalaron desde la entidad.

En su declaración, la agrupación estudiantil también cuestionó el fondo de la medida. “No se trata solo de cifras: estos recortes significan más precarización, menos oportunidades y un golpe directo a la educación”, plantearon.

La movilización se enmarca en un escenario de creciente tensión por el financiamiento del sistema educativo, especialmente en áreas sensibles como gratuidad, becas, apoyo estudiantil y programas asociados al funcionamiento de instituciones públicas.

Desde la Confech cerraron su convocatoria con una consigna directa: “Nos organizamos, nos manifestamos y alzamos la voz porque la educación no se recorta”.