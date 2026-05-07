Ley de Reconstrucción avanza en la Cámara pese a rechazo DC y abstención del PDG

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar la Ley de Reconstrucción, uno de los proyectos clave impulsados por el Gobierno mediante mensaje presidencial.

La votación se concretó con el rechazo de la Democracia Cristiana (DC) y la abstención del Partido de la Gente (PDG), en medio de las negociaciones que han marcado el avance de la iniciativa en el Congreso.

Tras la aprobación en general, el siguiente paso será abrir el plazo de indicaciones para que tanto el Ejecutivo como los parlamentarios puedan ingresar modificaciones al texto antes de que continúe su tramitación legislativa.

Según pudo conocer Radio ADN, el periodo para presentar cambios estará disponible hasta la medianoche del lunes. Luego, la comisión iniciaría la votación en particular del proyecto durante el martes y miércoles de la próxima semana.

El proyecto busca avanzar en medidas vinculadas al proceso de reconstrucción, en un escenario donde el Ejecutivo ha intentado asegurar respaldo parlamentario para sacar adelante la iniciativa.

La abstención del PDG también se produce en medio de tensiones políticas recientes con el Gobierno, lo que mantiene abierta la atención sobre cómo votarán sus representantes durante la discusión en particular.

En tanto, el voto en contra de la DC confirma que aún existen diferencias dentro de la oposición y sectores de centro respecto del contenido del proyecto y sus eventuales alcances presupuestarios.

La discusión de indicaciones será determinante para conocer si el Gobierno logra ordenar apoyos suficientes o si deberá introducir cambios relevantes antes de llevar la iniciativa a nuevas etapas legislativas.